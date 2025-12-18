Crédito: Oscar Filho por IA Oscar no Youtube

A Academia anunciou que, a partir de 2029, eu o Oscar® vai sair da televisão e se tornar um evento exclusivo do YouTube no mundo inteiro. O contrato vale por cinco anos, cobrindo as edições de 2029 a 2033.

Até lá, a parceria com a estação de TV American Broadcasting Company (ABC) continua até 2028, encerrando quase um século de transmissão em um dos últimos bastiões da velha TV estadunidense.

Não é só uma mudança de endereço. É quase um diagnóstico cultural. A televisão já não consegue segurar um espetáculo desse tamanho. A audiência despenca ano após ano.

Em 2025, quando comemoraram uma “alta”, foram 19,5 milhões de espectadores nos Estados Unidos, muito distante dos mais de 40 milhões que acompanhavam a cerimônia no começo dos anos 2000. O Oscar não saiu da TV para se modernizar. Saiu porque ficou pequeno lá dentro.

No YouTube, o jogo é outro. Não existe horário nobre, nem grade fixa, nem apresentador pedindo para você não mudar de canal. São mais de dois bilhões de usuários ativos, gente que consome e abandona conteúdo sem compromisso com gala, orquestra ou câmera passeando pela plateia.

O recado da Academia é simples: se não dá para trazer o mundo para a televisão, levamos o Oscar para onde o mundo já está.

Quando o ritual encontra o dinheiro

Existe um ponto prático que ninguém gosta de dizer em público: dinheiro. O contrato com a ABC girava entre U$ 100 milhões (cerca de R$ 550 milhões) e U$ 120 milhões (aproximadamente R$ 660 milhões) por ano, sem contar a publicidade.

Só os intervalos da cerimônia rendiam mais de U$ 100 milhões (algo em torno de R$ 550 milhões) para a emissora, mesmo com a audiência em queda. Era um negócio sustentado por uma única noite.

No YouTube, a lógica muda. Não existe mais o grande intervalo. Não existe mais o evento fechado. O Oscar deixa de ser ritual e vira fragmento. Recorte, viralização, meme. Cada clique tem valor.

Quando você abre mão de ser o espetáculo de uma noite e se transforma em conteúdo eterno que reaparece, circula e se reinventa, entra no terreno em que o Google manda.

E aí vem a pergunta incômoda: isso renova ou dilui?

O que está realmente em jogo

Por décadas, o Oscar foi um ritual doméstico. Sofá, figurino, discurso, expectativa pela categoria principal. Era um encontro.

Agora corre o risco de virar só mais um vídeo, perdido entre um react e um tutorial de maquiagem.

Esse deslocamento não é novidade. O Miss Universo já não é mais evento familiar. Festivais televisionados viraram bastidores e cortes.

Até o Super Bowl convive com a fragmentação do pós-jogo, em que o clipe do show do intervalo vale mais do que a partida inteira. Nenhuma plataforma salva um símbolo quando o símbolo perde o centro.

E há a perspectiva global. Em países onde a transmissão nunca foi tão central, o YouTube pode ampliar acesso, diminuir barreiras de horário e idioma, criar novos públicos.

Ao mesmo tempo, pulveriza o senso de simultaneidade. O “ao vivo” se esgarça quando cada país entra e sai do evento ao seu próprio ritmo.

A experiência estética em transição

O Oscar sempre foi mise-en-scène. A orquestra marcando o tempo. A câmera passeando pela plateia. O silêncio antes do envelope.

Na lógica dos clipes, a música vira trilha, a câmera vira thumbnail, o silêncio é atropelado pelo próximo vídeo.

Ganha-se intensidade por fragmento. Perde-se continuidade por experiência. A questão é se o ritual sobrevive quando o tempo do ritual é substituído pelo tempo do feed.

Veredito provisório

A televisão perdeu o monopólio da atenção. A cultura disputa segundos, não noites inteiras. Se o Oscar quiser continuar relevante, precisa jogar esse jogo sem se dissolver nele.

Um símbolo vive quando mantém forma e função. Reconhecimento público, cerimônia, consenso mínimo. Se virar apenas um link, o problema não será o YouTube. Será o nosso desejo de clicar.

A pergunta não é se o YouTube consegue transmitir uma premiação. É se nós ainda reconhecemos o valor de um prêmio que precisa de tempo, cerimônia e atenção compartilhada para existir.

O Oscar sobrevive como símbolo ou se transforma em mais um algoritmo em busca de cliques?