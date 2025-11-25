Oscar Filho by IA Flavio Bolsonaro: Multiverso do Negacionismo

Flávio Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de negacionista. Olha isso! Ele resolveu inovar na comunicação política brasileira e lançou uma nova categoria científica: o negacionismo reverso.

Segundo ele, Alexandre de Moraes é agora um negacionista porque não acreditou que Bolsonaro “não estava em si” quando tentou abrir a tornozeleira.

Interessante: o pai passou a vida negando vacina, clima, urna eletrônica… e agora a família tá negando consciência. Deve ser contagioso! Temos uma nova franquia cinematográfica: Bolsonaros no Multiverso do Negacionismo

Flávio diz que o pai estava “com a fala completamente alterada, arrastada” . Mas sempre esteve. Aquela linguinha presa não nega. É tipo culpar a ‘água’ do Lula pelas bobagens que ele fala.

Talvez o Bolsonaro tenha apenas ligado o modo econômico de bateria: quando aperta o nível crítico, ele reduz brilho, trava raciocínio e começa a falar como se fosse o Datena apresentando o jornal. Por isso os programas dele duram horas, é só ele gaguejando. Se não gaguejasse, os programas durariam 15 minutos, no máximo.

E o melhor argumento do Flávio é:

“Ele estava dormindo quando a PF chegou! Depois voltou a dormir!”

Ou seja: dormiu antes, durante e depois. Flávio, você sabe… isso não prova que ele não queria fugir.

Até porque, a fuga seria um risco desnecessário. Não pela polícia na porta, mas pela possibilidade de ele escorregar no chinelo Rider e quebrar o fêmur.

Mas o grande drama vem agora:

Flávio diz que Moraes finge que não vê as provas. Ok, verdade. Finge mesmo! Mas vindo de uma família que fingiu que não viu vacina, 8 de janeiro, rachadinha e uma mansão surgindo do nada... a ironia bate na porta e pede um café. E agora a própria tornozeleira sendo derretida com ferro de solda como adolescente fazendo desafio na internet.

Bolsonaro achou que a escuta estava na tornozeleira, mas não desconfiou quando o Nicholas tirou o celular do bolso dentro da casa dele. Se existe alguém que grava até sem querer é o Nicholas. O TikTok devia aprender com esse menino.

Aí o Flávio acusa Moraes de “fazer chacota”...

Mas chacota não é...

uma pessoa tentar fugir da PF com uma tornozeleira presa no tornozelo?

um ex-presidente agir como se estivesse desmontando um rádio relógio dos anos 90 pra ver se tinha um fiscal do TSE morando lá dentro?

o bolsonarismo reunido a portas fechadas pra discutir o estado de saúde mental do homem que ignorou a saúde mental do povo dizendo “E daí?”.

Não acho que, neste caso, Alexandre de Moraes tenha negado ciência nenhuma.

Ele só olhou o vídeo, leu o laudo e disse:

“Olha... você estava lúcido o suficiente pra ir buscar um ferro de solda quente. Quem faz isso dormindo? Sonâmbulo técnico em eletrônica?”

Bolsonaro não estava fora de si. Ele estava exatamente onde sempre esteve:

no universo paralelo onde ele é o Johnny Bravo e tudo dá certo… até a PF bater na porta.

Oscar Filho by IA Manual do Negacionismo Reverso







