O Antagonista "Presidente já esperava", diz Mourão, sobre devolução da MP das Redes

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (15) que Jair Bolsonaro já esperava que a “MP das Redes” f osse devolvida por Rodrigo Pacheco. O presidente assinou o texto na semana passada, criando barreiras para que as redes sociais removessem conteúdos de seus usuários.

“O presidente já esperava isso aí. Sem problema”, disse Mourão a jornalistas ao chegar ao Palácio do Planalto. Segundo o vice-presidente, o assunto não era de sua competência.

“Pelo que avaliei, não vi o presidente tão empenhado nisso aí. Não sei quais foram os movimentos feitos, quais foram as mensagens trocadas, e não posso esclarecer isso aí para vocês.”

Ontem, ao devolver a MP, o presidente do Senado afirmou que ela geraria insegurança jurídica . Pouco depois da decisão, a ministra do STF Rosa Weber suspendeu os efeitos do texto. Ela afirmou que a matéria deveria ser discutida no Congresso.

Críticos da medida afirmam que ela dificulta o combate à disseminação de notícias falsas. A polarização dificulta o debate.