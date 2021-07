O Antagonista Bolsonaro volta a provocar Eduardo Leite: “Torço para o Brasil de Pelotas”

Durante conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro voltou a provocar o governador do Rio Grande do Sul , Eduardo Leite (PSDB) .

Ao comentar com eleitores o fato de o Grêmio ser o último da tabela no Campeonato Brasileiro, Bolsonaro disse: “Se bem que lá no Sul, eu torço para o Brasil de Pelotas.”

Pelotas é a cidade natal de Eduardo Leite. O governador gaúcho foi prefeito do município entre 2013 e 2017. Leite tem sido alvo de ataques de Bolsonaro após ele ter assumido ser gay em uma entrevista para o Pedro Bial.