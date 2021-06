O Antagonista Bolsonaro só derrota Boulos

Jair Bolsonaro, no segundo turno, só ganha de Guilherme Boulos, de acordo com a pesquisa da XP. Sua vantagem é de dez pontos: 40% a 30%.

Contra todos os outros candidatos, ele perde ou empata.

Você viu?

O Antagonista já publicou ontem os resultados do mano a mano com Lula e Ciro Gomes . Contra Sergio Moro, há um empate em 32%. Contra Luciano Huck (37% a 34%) e João Doria (39% a 33%), o sociopata tem uma ligeira vantagem, mas dentro da margem de erro.

É bom notar também que Jair Bolsonaro só consegue chegar aos 40 pontos na disputa com o candidato do Psol. Com esses números, ele pode até superar o primeiro turno, mas tem tudo para se arrebentar no segundo, porque a maioria dos brasileiros aprendeu a detestá-lo.

