Valter Campanato/Agência Brasil Valdemar da Costa Neto

Quem quiser conhecer o funcionamento do fisiologismo, que há décadas mantém a política brasileira presa ao atraso, basta observar os movimentos do presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Se existe alguém no mundo que domina essa engenhoca de cor e salteado, é ele. E quanto mais essa máquina emperrada expõe seus efeitos nocivos à sociedade, menos Valdemar esconde a intenção de mantê-la em funcionamento.

Fisiologismo, no que se refere à política, é a prática do toma-lá-dá-cá, que nega ao eleitor o direito de ver os interesses coletivos imperarem sobre benefícios pessoais. Funciona mais ou menos assim: no período eleitoral, candidatos e partidos conquistam o voto do eleitor com a promessa de uma atuação firme e coerente em defesa dos princípios e valores defendidos pela sociedade. Depois, tudo é posto de lado e os políticos mudam de ideia diante da primeira oferta que recebem de um cargo no governo.

Se houvesse dúvida a respeito da cara de pau de Valdemar na hora de romper os acordos celebrados com o cidadão e de não medir esforços para assegurar vantagens fisiológicas que não foram postas na mesa na hora da eleição, elas vêm caindo por terra de duas semanas para cá. O partido que ele preside saiu da eleição com uma força que nunca teve. A campanha que deu ao PL 121 das 513 cadeiras da Câmara foi claríssima nos argumentos levados ao eleitor.

Comprometidos com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República, os postulantes do PL assumiram com o eleitor compromissos baseados em críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As promessas envolveram mais rigor no controle dos gastos públicos, combate à corrupção, controle da inflação, corte de privilégios na máquina estatal, combate à violência e à criminalidade e assim por diante.

Guerra sem tréguas

A derrota de Flávio, como não poderia deixar de ser, não alterou — ou não deveria alterar — o roteiro proposto pelos deputados eleitos pelo PL. Na oposição, eles têm o dever de manter as promessas. Concorde-se ou não com elas, entre essas promessas está a de uma guerra sem tréguas à esquerda, ao governo de Lula e a todos os adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Aliás, é justamente assim que o PT, de Lula, age quando está na oposição).

Só que, para Valdemar e, com certeza, para um punhado de deputados eleitos pelo PL à custa dos milhões e milhões de votos que o grupo mais “ideológico” puxou para a legenda, os interesses envolvidos não levam em conta o eleitor. Em nome desses interesses — que incluem vagas em Comissões importantes, acesso privilegiado a verbas públicas e 150 cargos de confiança na estrutura do Legislativo — o presidente da legenda tornou-se defensor da candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara.

Em nome do pragmatismo, ele quer que os parlamentares do PL esqueçam o que disseram e virem as costas para os eleitores que os levaram a sério. E que apoiem a recondução de Motta — que, para muita gente, não passa de um despachante de Lula — para a presidência da Câmara.

Em tempo: como político e cidadão, Motta tem o direito de defender a quem quiser. Na condição de presidente da Mesa Diretora, porém, a história é outra. O cargo o obriga a ouvir todas as correntes. E, ao mesmo tempo, lhe nega o direito de submeter os interesses do Legislativo ao dos demais poderes da República. A questão é que a vassalagem que ele prestou ao Executivo e ao Judiciário em seu primeiro mandato como presidente é a base das críticas dos que não querem dar a ele mais dois anos no comando de uma das casas do Legislativo.

Carregamento de votos



Traições e quebras de compromisso são mais previsíveis na política brasileira do que queima de fogos de artifício na festa de réveillon — e, em circunstâncias normais, o apoio de Valdemar a Motta não chamaria a menor atenção. O problema é que, desta vez, a manobra bateu de frente com um grupo barulhento de deputados jovens, bons de voto, sem papas na língua e, até prova em contrário, dispostos a honrar os mandatos que conquistaram.

Os parlamentares que assumiram a linha de frente da campanha, prometeram uma luta sem tréguas contra a esquerda, contra o petismo e contra todas as forças que trabalharam contra Jair Bolsonaro — o que, na visão deles, inclui Motta. Em nome disso, eles conquistaram os 28.251.895 votos que fizeram do PL o maior partido da Câmara.

Desse total de votos, nada menos do que 3.119.318 foram dados a Nikolas Ferreira, de Minas Gerais — o deputado mais votado da história do Brasil. Esse carregamento foi suficiente para engrossar a bancada do PL de Minas Gerais em pelo menos dez parlamentares que não teriam alcançado o coeficiente eleitoral se Nikolas não tivesse disputado a vaga.

Na quarta-feira passada, a bancada de dez deputados do Partido Novo, outro que faz oposição incondicional a Motta, lançou o nome do deputado eleito Paulo Eduardo Martins (Novo-PR) para o posto. Outros interessados em disputar o cargo que, certamente, dará mais visibilidade a seus nomes, estão surgindo. E a escolha dos nomes para a Mesa Diretora da Câmara, que sempre foi resolvida por arranjos debaixo da mesa, está longe de ser resolvida.

Valdemar não desistiu de apoiar Motta, que certamente será eleito. E muita gente no PL, sobretudo a turma que depende do barulho feito pelo grupo de Nikolas para se eleger, vê com simpatia a ideia de trocar os compromissos assumidos com o eleitor pelos tais 150 cargos na Câmara e o acesso privilegiado ao dinheiro público.

Nikolas reage dizendo que o partido tem que pagar o preço pelas ideias que defendeu — e está disposto a deixar o PL caso o partido avance na ideia de apoiar a reeleição de Motta. Se isso acontecer, arrastará com ele outros puxadores de voto. Como consequência, a bancada do PL ficará menor nas próximas eleições. Isso significará, a partir de 2031, menos dinheiro na cota do partido no Fundo Eleitoral — que é distribuído de forma proporcional ao tamanho da bancada na Câmara. Até lá, Valdemar seguirá administrando a dinheirama de mais ou menos R$ 1,5 bilhão por ano graças aos 121 parlamentares da próxima legislatura.



