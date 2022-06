'Se Liga': Passageiros sofrem com o atraso do transporte público A repórter Janaína de Oliveira foi às ruas e conversou com diversas pessoas que passam por essa situação diariamente











Passageiros do Eixo Anhanguera, sentido Goianira, estão sofrendo com a demora e reclamam da qualidade e funcionamento do transporte. O aplicativo SimRMTC, ferramenta de mobilidade urbana, foi criado no intuito de trazer facilidade na vida dos passageiros, permitindo acompanhar o deslocamento dos veículos da Região Metropolitana de Goiânia em tempo real. Porém, o aplicativo tem recebido críticas e avaliações negativas na internet por estar apresentando erros e falhas no sistema. Veja na reportagem acima!

