Educação para o trânsito pode virar disciplina na rede pública estadual. O projeto é uma parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (DETRAN-GO) e a Secretaria de Educação, e está sendo avaliado pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC).

Ao fim do curso, os estudantes já estariam aptos a entrar no programa do governo do estado, o CNH Social, garantindo o acesso à habilitação. Os estudantes que concluírem o curso também estarão dispensados da prova teórica do Detran.