'Se Liga': Coach fala sobre as vantagens do crossfit Ele falou sobre a história e explicou as principais vantagens da prática esportiva







Muita gente tem medo de fazer crossfit por achar que o exercício causa muitas lesões. No entanto, se você quer aproveitar todos os benefícios da modalidade que costuma trazer ótimos resultados para quem deseja perder gordura e definir os músculos, o Se Liga pode te ajudar a sanar suas dúvidas. No quadro Papo Reto de sexta-feira (03), o programa recebeu o coach de crossfit, Paulo Henrique que falou tudo sobre a modalidade.