'Se Liga': Goiânia volta a ter testagem de covid-19 por drive-thru A Secretaria de Saúde optou por retornar com o sistema de testagem por drive-thru, no intuito de evitar longas filas e a disseminação do vírus









Com o aumento das buscas por testes de Covid-19, Goiânia ampliou os locais de testagem e passou a agendar o serviço, por meio do site da prefeitura. A capital retornou com os testes por drive-thru nesta sexta-feira (3).

Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/matheus-ribeiro/2022-06-03/se-liga--goiania-volta-a-ter-testagem-de-covid-19-por-drive-thru.html Veja Também Mais Recentes Mais Lidas