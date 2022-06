'Se Liga': Juiz do Distrito Federal se irrita com ação da Enel A empresa irritou um juiz ao acionar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para pedir ressarcimento de R$8.147,77 do Governo











Um juiz do Distrito Federal se irritou com ação da Enel. O magistrado Giordano Resende Costa, criticou a causa ter ido para o Distrito Federal e afirmou ser: “lamentável ver o governador do estado assinar um documento reconhecendo que o Judiciário de seu estado não detém a competência territorial para apreciar um ato seu”. Em 2017, foi firmado um contrato entre o estado de Goiás e a Enel Brasil.

