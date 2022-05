Nesta quinta-feira (2), diversos estabelecimentos comerciais em todo o estado de Goiás estarão participando do Dia Livre de Impostos. Trata-se de um dia onde os produtos comercializados podem ter descontos de até 70% no valor final do produto. Uma concessionária de Goiás venderá uma moto sem a cobrança de tributos, em forma de sorteio, e será vendida por menos da metade do valor.