Carlos Moura/Agência Senado Complexo que abrigará o Senado Cultural

O antigo Clube do Servidor será inaugurado no dia 9 de dezembro, com pompas e circunstâncias, como é devido ao lugar. Será o Senado Cultural, um passeio pela história que marcou gerações até chegar aos dias de hoje. Uma iniciativa louvável!

O brasileiro precisa conhecer o que foi o Senado Federal em sua representatividade quando instalado no Rio de Janeiro. Como capital federal, a cidade abrigava grandes acontecimentos. O novo espaço será um verdadeiro encontro entre cultura, história e arte, proporcionando ao visitante um passeio pela trajetória da vida nacional.

A entrega que o Senado Federal faz ao país é digna de aplausos. É verdade que nossa política está para lá de polarizada. Todos nós sabemos. Mas mostrar o Brasil de antes é algo esplêndido!

O Senado Federal está entre nós há 200 anos. Suas antigas dependências no Rio de Janeiro eram elegantes, charmosas e vibrantes. O Palácio Monroe, por exemplo, possuía uma arquitetura única. Foi demolido para dar lugar a um estacionamento e a uma praça pública. Parte de seu mobiliário veio para Brasília e está em exposição no Senado Federal, permitindo que os visitantes apreciem como funcionava a instituição naquela época.

O espaço cultural é uma brilhante ideia da direção do Senado Federal. Vai impulsionar o turismo e agregar conhecimento aos seus visitantes. O lugar é extraordinário em sua localização e perspectiva, tendo tudo a ver com Brasília e seu conteúdo histórico e geográfico.

Exposições, saraus, galerias e mostras literárias farão parte desse universo. É o Senado Federal cada vez mais perto das pessoas. Contar uma trajetória democrática representa novos tempos para o país.

As gerações futuras terão a oportunidade de conhecer o Brasil de antes. Evidentemente, a Casa Alta compõe esse cenário com muitas páginas de grandes conquistas que marcaram o cotidiano da vida nacional.

Quem adentrar ao Senado Cultural irá abraçar o tempo e ser abraçado pela história.

Bem-vindos a esse lugar!