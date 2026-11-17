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O conhecimento que uma associação proporciona aos seus membros é algo primordial. Não é à toa que a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig) desempenha esse papel. A entidade apresenta propostas de vanguarda para aqueles que a acompanham.

Percebo isso por meio dos trabalhos magníficos apresentados por seu presidente, Jean Castro, que dialoga com extrema competência com todos os Poderes. São cursos interessantes, comitês temáticos, conexões regionais e uma ampla capilaridade, capazes de proporcionar ao país mais transparência nas relações entre os setores público e privado.

Sempre acompanho com atenção os feitos da Abrig. O Prêmio Abrig Marco Maciel reconhece boas práticas no setor e terá sua cerimônia de entrega no dia 24 de novembro. Será uma reunião de personalidades de grande relevância nacional.

As Relações Institucionais e Governamentais são importantes em todos os segmentos da sociedade. Empresas já reproduzem o layout de propostas idealizadas pela Abrig. Isso se chama maioridade empresarial. Os Poderes também estão envolvidos nessa ampla mobilização em favor da transparência e da ética. Os profissionais que compreendem essa dinâmica sabem da importância do que isso representa.

O Brasil vive momentos de sobressaltos na política. Todo gestor precisa ter uma sabedoria franciscana para não deixar o barco naufragar. Nesse sentido, a Abrig faz o dever de casa com correção e eficiência.

Quando discorro sobre esses temas relacionados ao empreendedorismo, direciono meu olhar para iniciativas que dão certo no cenário nacional. Defendo associações fortes e comprometidas com seus princípios. A Abrig é uma delas.

Tanto é assim que o mercado já reconhece sua atuação e lhe estende as mãos rumo ao desenvolvimento. É uma conexão que só se encerra quando Deus envelhecer.