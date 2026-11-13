Mayumi Ishikawa/Wikimedia Commons Real Gabinete Português de Leitura fica no centro do Rio e guarda mais de 350 mil obras

Todo mês, acontece uma reunião interessante, que reúne grandes nomes do pensamento intelectual da capital federal e da vida nacional. O encontro é seguido de um almoço reconfortante.

Os debates travados entre os participantes enriquecem a cultura e enobrecem a história. Há, entre os integrantes, um membro indicado ao Prêmio Jabuti e outro cotado para a Academia Brasileira de Letras. Uma verdadeira epopeia cultural!

A Roda Filosofia apresenta diferentes vertentes do pensamento, que elevam o conceito de cultura e fortalecem uma narrativa de influência na própria história, trazendo à tona fatos e acontecimentos com lisura e compromisso com a verdade.

Os intelectuais debatem os mais diversos assuntos sem deixar que a fleuma intelectual se sobreponha à essência das conversas. É uma luz diante do momento que vivemos.

Zero politização! O tempo todo, discutem-se cultura, filosofia, história e literatura. São momentos de elevada sabedoria, que fazem bem à alma e ao intelecto. Uma oportunidade de crescimento e avanço no conhecimento.

São brasileiros com relevantes serviços prestados em suas respectivas áreas, que falam sobre o país com conhecimento de causa.

Diante de um conteúdo de tão rara sabedoria, só nos resta aplaudir!