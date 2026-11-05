Roque de Sá/Agência Senado Congresso Nacional

O momento eleitoral brasileiro ocupou os espaços de todos os ambientes de comunicação. Não poderia ser diferente. O que se viu nos veículos de mídia foi um esforço crescente para informar bem o público. Nesse cenário, quem demonstrou uma capacidade impressionante de adaptação e agilidade na informação foi a TV Câmara dos Deputados, a Rádio Câmara e suas redes sociais.

O trabalho foi perfeito em diversos aspectos. Não é de hoje que a Secretaria de Comunicação Social e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados vem avançando. Profissionais altamente qualificados fazem do cotidiano do Poder Legislativo uma fonte de informação precisa, coerente e séria para os brasileiros.

A inclusão no Atlas de Inovação na Comunicação Pública, da UNDP, é um sinal de que as iniciativas seguem na direção certa. O YouTube foi um marco na ampliação dos acessos e da visibilidade das ações da TV Câmara durante as eleições. Não é de hoje que a TV e a Rádio Câmara acompanham o fluxo de uma audiência cada vez mais expressiva.

Tudo o que o Brasil representa está presente nesse trabalho. A atuação dos parlamentares ganha espaço e visibilidade, tornando-se também fonte de conteúdo para muitas outras emissoras. A pauta é a atividade parlamentar e sua representatividade nos estados brasileiros.

Foi por meio de um processo contínuo de aprimoramento que a TV Câmara e a Rádio Câmara deram um impulso extraordinário à sua presença nas redes sociais. A cobertura das eleições de 2026 foi, sem dúvida, um verdadeiro salto de qualidade na percepção popular.

Não há como negar a qualidade dos profissionais envolvidos em todo esse trabalho. Muitas críticas são direcionadas ao Parlamento Nacional, e nem todas atingem alvos justos. A comunicação existe justamente para apresentar o espelho do Parlamento brasileiro. É ali que se manifestam ideias, projetos e conceitos que, muitas vezes, acabam sendo incompreendidos.

A imparcialidade da comunicação da Câmara dos Deputados permite que o cidadão brasileiro conheça melhor a instituição e compreenda sua importância para o país. Estar no Atlas de Inovação na Comunicação Pública, da UNDP, representa mais uma conquista de todos os profissionais da TV Câmara, da Rádio Câmara e das equipes responsáveis pelas redes sociais.

Transformar a comunicação no mundo digital em um processo de eficiência constante e modernidade é parte fundamental da bússola que conduz a Câmara dos Deputados a se tornar um verdadeiro case de sucesso. Profissionais prestigiados e capacitados não faltam naquela instituição. O Brasil precisa de um trabalho como esse em seu cotidiano.