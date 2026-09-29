Reprodução/redes sociais Multidão de pessoas

Conheci o Renan quando ele apreciava contar histórias da sua vida. Virou militar por vocação. Inteligente e sagaz, construiu uma carreira brilhante. Um estudioso do mundo moderno, jovem e interessado pelos acontecimentos do mundo, optou por direcionar sua atenção aos problemas nacionais.

Surgiu, em seu estado, uma ideia de aproveitar sua capilaridade política. Quem injetou confiança e deu animação foi sua esposa, publicitária de enorme sucesso. Marketing daqui e dali, informação para todo lado. Pimba! Deu resultado.

Com o passar do tempo, foi avolumando seu caminhar. Contar coisas boas era seu mister. Gosta disso.

Quando o motor da moto esquentou, foi para o avião. Era o sinal de que uma pista segura aguardava seu pouso. Agora, um horizonte brilhante se apresenta à sua frente.

Quer contar o que viu e o que pode contribuir para o seu país. Suas longas viagens são aprendizados constantes. Seu foco é contar seus projetos e suas ações para um país ávido por uma liturgia política decente.

Tudo indica que seus passos pelo tapete azul já estão sendo ouvidos. Contar coisas positivas para o Brasil é uma necessidade premente.

É só aguardar um pouco mais para conhecerem os passos do Renan. Ele vai contar como o Brasil poderá caminhar rumo ao futuro sem tropeçar no que se vê atualmente.

Como estamos vendo coisas para lá de anormais, melhor ter o que contar do que ficar mudo, vendo o sol perder o brilho.

O Brasil precisa de sintonia com a coerência e a decência. É o que se espera.