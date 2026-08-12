Fernando Frazão/Agência Brasil Urna eletrônica

O Grupo Bandeirantes de Comunicação deu início aos famosos e concorridos debates entre candidatos no Brasil. Nesse primeiro momento, reuniu os candidatos aos governos estaduais. Mais tarde, será a vez dos presidenciáveis.

A Band é referência nesse quesito. Quando o Brasil respirou liberdade democrática, foi ela quem começou a reunir candidatos para a apresentação de suas propostas por meio de magníficos debates.

Outra era, não? Candidatos com perfil, biografia e aceitação popular. Não havia polarização. Havia discussão sobre o Brasil. O que era melhor para o povo brasileiro?

O Grupo Band reúne o que de melhor essa eleição pode apresentar ao brasileiro. Muitas vezes, os discursos geram descontentamento aos ouvidos dos eleitores. Normal. O processo eleitoral é isso.

Para que tudo se enquadre em uma disputa propositiva, a Band dá sempre o pontapé inicial na disputa. Com seu preparadíssimo corpo editorial e jornalistas de prestígio nacional, a Band faz toda a diferença em uma hora dessas.

O Brasil vai acompanhar uma eleição muito disputada. Uma guerra daqui e dali. Palavras e projetos vão se misturar na guerra entre candidatos. Ataques daqui e dali, na performance para alavancar a popularidade.

Os debates promovidos pelo Grupo Band são extremamente necessários e pertinentes em época eleitoral. Através deles, é possível ter um norte na hora de decidir em quem depositar o voto.

Claro, outras emissoras também promovem debates. O da Band é que dá início às emoções do brasileiro.

São muitas.

Anotem.