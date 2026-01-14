agenciasebrae.com.br Junho é um bom período para aquecer os negócios, em vários setores.

Com tantas demandas políticas em pauta, o Nordeste apresenta importantes referenciais no cenário nacional. Observam-se, no Congresso Nacional, algumas figuras públicas que merecem atenção especial. Ao analisar o comportamento desses personagens, é fundamental um olhar atento para suas trajetórias e contribuições.

Luís Gastão, atual deputado federal, deixou uma gestão elogiável à frente da Presidência da Fecomércio do Ceará. Hábil e experiente, faz do mandato uma ferramenta para o fortalecimento do empreendedorismo nacional, especialmente por meio das Frentes Parlamentares das quais participa. Empresário que conhece o terreno, atua de forma politicamente correta e traça pautas relevantes para o debate nacional.

Eduardo Girão é outro personagem de destaque na vida pública brasileira. Senador da República e empresário de visão transformadora, construiu uma trajetória marcada por inovação e gestão. Prova disso foi sua passagem pela presidência do Fortaleza Esporte Clube, período em que o time alcançou voos extraordinários dentro de campo e consolidou avanços fora dele. Mesmo diante do recente rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Girão mantém sua atuação firme na discussão de pautas nacionais, sempre com o fortalecimento do empreendedorismo como eixo central. Pensa o Brasil e fortalece seu estado com propostas extremamente positivas.

Francisco Feitosa, conhecido como Chiquinho, é outro baluarte do empreendedorismo nordestino. Construiu uma trajetória de sucesso no Ceará e teve atuação relevante quando assumiu o Senado Federal, na condição de suplente de Tasso Jereissati. Defendeu pautas significativas para o crescimento de diversos setores no estado e no país, tornando-se uma referência respeitada no empresariado brasileiro.

São nomes que precisam estar no radar da vida pública nacional. Pessoas que discutem as necessidades do setor produtivo sem qualquer mancha em suas trajetórias. Em um momento em que a economia oscila, é natural buscar lideranças capazes de contribuir com sugestões de impacto positivo. O empreendedorismo vive dessas oportunidades, que geram trabalho e renda a partir do fortalecimento contínuo dos setores econômicos.

O Nordeste não se resume ao Ceará. Trata-se de uma região composta por estados com capilaridade reconhecida, que participam ativamente do avanço econômico e despertam o interesse de grupos estrangeiros. Quando o Parlamento brasileiro deixa de contar com nomes emblemáticos na contribuição para o crescimento econômico, o prejuízo é coletivo.

Vivemos uma fase especialmente atrativa aos olhos de investidores internacionais. O Brasil é um referencial de potencial e resiliência. Empreender está nas veias do povo brasileiro — seja no pequeno, médio ou grande negócio. Pensar o Brasil é pensar o futuro, construído pelas conquistas do presente e pelas lições do passado.