Júlio Guimarães/Riotur teressadas em participar da festa terão que solicitar a inspeção para a Capitania dos Portos

O ano se vai. Com ele, política e mais política. Vivenciamos o lado ruim de muitas coisas entranhadas na nossa chamada política. Nos últimos dias, uma epidemia de escândalos tomou conta do cotidiano brasileiro, tudo isso enraizado na política. Ora, não era para ser assim.

No próximo ano, teremos Copa do Mundo e eleições. Antes, porém, o maior espetáculo da Terra. Poderemos acompanhar o desenrolar da CPI do INSS e do Banco Master. A CPI promete um ano borbulhante até o seu desfecho. Há muita coisa a ser desvendada. Cabeludas ou não, essas situações mal fizeram ao Brasil.

Somos um país imenso, de belezas naturais e riquezas imersas e submersas. Temos tudo para estar no topo do mundo. Crescemos dentro de uma logística carregada de encargos sociais. Quanto mais desvios ocorrem, menos investimentos são realizados. O cofre esvazia, e lá vamos nós enchê-lo novamente.

Empresas do mundo inteiro aportam por aqui. Querem explorar nosso potencial, que temos de sobra. No presente momento, convivemos com uma polarização sentada na sala, que não faz gesto para se levantar. Se descuidar, deita-se no sofá. Não há alternativas claras por hora.

Olhamos para o horizonte à frente, esperando um ano diferente. Precisa ser. O Portal IG é um espelho desse horizonte. Por meio dele, vivemos o mundo como ele é. Saudável aos olhos de seus leitores, fala do país como ele é, sem polarizar isto ou aquilo. Enobrece cada assunto sem esconder os fatos.

É com ele que vamos atravessar essa trincheira maluca da política nacional. Resta-nos torcer pelo Brasil e por sua gente. Se determinados homens públicos não o fazem, que as urnas não digam amém em outubro de 2026.

Que venha 2026 de braços abertos para nos abraçar e trazer boas novas todos os dias. Esperamos e merecemos.

Uma bela noite de Natal aos leitores e seguidores do Portal IG, junto aos seus familiares. Um Ano Novo com saúde, paz e muita prosperidade para todos.