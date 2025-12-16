FreePick/Divulgação A maioria dos entrevistados declarou compartilhar conteúdos referentes à pandemia

Na tarde de segunda-feira, no Plenário Ulysses Guimarães, o Diário de Pernambuco recebeu homenagens pelos seus 200 anos de existência. O deputado federal Augusto Coutinho foi o autor da Sessão Solene. Os oradores que desfilaram pela tribuna enalteceram a representatividade do DP, muitos deles visivelmente emocionados.

Em diversas ocasiões, o jornal foi o principal veículo de construção de pontes entre a sociedade pernambucana. Ao longo de sua história, viu passarem chefes de Estado aos montes, sem nunca transgredir seus princípios — este sempre foi o seu lema. Assim, conquistou o respeito de todos. Sem dúvida, o Nordeste lhe deve muito: o desenvolvimento da região passou por suas páginas, que serviram como verdadeira alavanca para o que o Nordeste é hoje.

O pernambucano raiz não se desfaz do DP — e não é para menos. Foi o Diário de Pernambuco quem enraizou confiança e credibilidade em suas páginas, junto ao estado que o viu nascer. Daqui a mil anos, o DP ainda fará toda a diferença. Ele só deixará de existir quando Deus envelhecer.

Esse sentimento foi lembrado pelo senador da República Laércio Oliveira. Pernambucano de origem, mudou-se para Aracaju ainda na adolescência, onde construiu sua trajetória acadêmica, profissional e política. Em seu discurso, relembrou que lia o DP desde garoto, quando seu pai levava diariamente um exemplar do jornal para casa.

O deputado federal Eduardo da Fonte foi outro que discursou sobre a importância do DP na vida pernambucana. Os 200 anos do mais antigo jornal em circulação no Brasil estão sendo comemorados com muita alegria e significado.

Carlos Frederico Vital abraçou a causa e segue conduzindo, com dinamismo, todo esse legado editorial. Faz bem ao Brasil conhecer a longevidade do DP, que enfrentou devaneios e intempéries, mas sempre permaneceu ao lado do povo pernambucano. Suas páginas tornaram-se voz em letras destacadas, ecoando por todo o país.

Não se comemora um aniversário como esse de qualquer maneira, e nisso o DP está dando um verdadeiro espetáculo. Logo ele: diário elegante, refinado, de boa prosa, astuto, benemerente e robusto. Caiu no frevo junto de seu pernambucano amado e não quer parar de comemorar.

Se escreveu o passado com excelência, cravou suas páginas no presente. O futuro já foi traçado desde o dia de sua fundação. Afinal, um jornal como o DP não fica estacionado nas rotativas: ele gira até chegar às mãos de seu público. E é natural que essas mãos batam palmas sem parar.

E não são apenas mãos pernambucanas. São mãos de brasileiros saudando um dos mais importantes jornais do mundo moderno. Para poucos e bons, o DP chegou ao apogeu pedindo licença às más notícias e abrindo espaço para as boas. Estas, em maioria, fazem de Pernambuco um estado sólido e em constante avanço.

O DP é feito por e para profissionais. Por lá passaram — e passam — apenas profissionais de gabarito. Os leitores agradecem. Pernambuco agradece. O Brasil também.