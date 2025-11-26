FreePik Cidades brasileiras que são maiores que muitos países

O Brasil vive momentos de turbulência em segmentos que vão além de situações pontuais. Muitas apostas estão acima das questões políticas. O avanço em novas oportunidades de trabalho segue nas áreas de tecnologia, biocombustíveis, energia e infraestrutura. Claro, somos uma potência em tudo isso.

Leio constantemente que grandes empresas realizam estudos para empreender em vários setores. Os aeroportos estão na pauta. Rodovias, idem. Trata-se de uma questão de logística apurada e conceitual. Os aeroportos brasileiros estão sempre lotados. A hotelaria respira sem ajuda de aparelhos. O setor de energia caminha com novas propostas de grandes investidores internacionais. É o Brasil que queremos.

Observamos também os automóveis elétricos ganhando terreno entre os consumidores, com vendas em escala crescente. Evidentemente, ainda temos nossos problemas diários. Mesmo assim, destaca-se o espírito altruísta do brasileiro.

No agronegócio, não é diferente. Mesmo com as intensas chuvas no Sul do Brasil, o restante do cenário demonstra força. Nos últimos meses, diversos eventos que atraem um público seleto têm causado forte impacto na economia. São encontros com palestrantes capazes de envolver os participantes com grandes propostas empresariais.

O público permanece atento.

Diversas Frentes Parlamentares estão atuando firmemente na questão dos grandes investimentos no Brasil. Seus membros promovem palestras com importantes interlocutores em favor de bons investimentos. Todas elas alcançaram uma maturidade importante. Esse é o fator essencial para implementar o avanço de que o Brasil precisa, deixando de lado a polarização desnecessária na vida nacional.

O horizonte da perfeição faz sentido para quem deseja um país maior e melhor para todos. E vamos avançar.