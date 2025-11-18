@keith_aviation/Reprodução Avião B747 no Aeroporto Internacional de Hong Kong com vista para o mar





O início de tantas coisas positivas na vida implica o bem comum sempre presente no nosso cotidiano. Cheguei ao Portal IG com enorme satisfação. Juntamente com pessoas expressivas e respeitadas nacionalmente por suas opiniões de alta qualidade, caminharei em favor de um Brasil voltado ao crescimento. Faço isso há muito tempo, com meus artigos publicados na mídia nacional.

Referendar o Brasil, sem distinção entre os seus, parte de todos nós. Politicamente, é preciso deixar de lado tanta polarização. Não vamos ganhar nada com isso. Teremos que avançar economicamente com nossas potencialidades — e são muitas. O mundo moderno vê tudo isso.

Escandalosamente, surgiu o caso Banco Master. O INSS está trepidante. O brasileiro é um herói, vítima de seu próprio povo. Tinha que ser diferente, pelo tamanho que é o Brasil.

O Portal IG mostra, com exatidão, todos os dias, os acontecimentos em pauta. Faz bem para toda a comunicação brasileira. É responsabilidade de quem prima pelo que produz. É um voo que não apresenta turbulência: seus pilotos são profissionais da mais alta categoria. O IG tem o céu azul para voar rumo ao sucesso. Sua tripulação é das melhores da comunicação nacional.

Quem estampa em suas páginas um pensamento em favor da democracia, do direito e do desenvolvimento, expõe o seu melhor conhecimento. Essas espetaculares conquistas que o IG coleciona junto aos seus leitores acabarão no dia em que Deus envelhecer.

Para defender o melhor para o mundo em que vivemos, aqui estamos.