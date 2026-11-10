Gerada por IA plastico no ar, na alimentaçao, nos orgaos

Você já parou para pensar que o plástico que descartamos pode voltar para nós pelo prato, pelo copo d’água e até pelo ar que respiramos? Não é exatamente uma dieta que alguém escolheria seguir, mas parece que estamos todos inscritos nela, sem direito a cancelar a assinatura.

O plástico está tão incorporado à nossa vida que quase desapareceu da nossa percepção. Está na embalagem do pão, no recipiente em que pedimos comida, na garrafa de água, nas roupas que vestimos, nos produtos de higiene e em tantos outros objetos que atravessam nosso cotidiano. Inventamos um material barato, versátil, resistente e conveniente. Tão resistente que, mesmo depois de cumprir sua função, ele continua por aí. E, quando não conseguimos mais enxergá-lo a olho nu, isso não significa que tenha desaparecido.

Parte desse material se fragmenta em partículas cada vez menores, os microplásticos e nanoplásticos. Os primeiros têm dimensões inferiores a cinco milímetros; os segundos são ainda menores, na escala dos nanômetros. Invisíveis ou quase invisíveis, essas partículas já foram encontradas em diferentes ambientes: na água doce e salgada, nos solos, nos sedimentos, no ar atmosférico, nas geleiras e em organismos de diferentes grupos.

A poluição plástica deixou de ser apenas aquela fotografia de uma tartaruga presa em uma sacola ou de uma praia coberta por embalagens. Ela se tornou uma questão ambiental difusa, que atravessa ecossistemas, cadeias alimentares e fronteiras geográficas. O problema não está apenas no lixo que vemos, mas também naquilo que circula sem que percebamos.

E a ciência tem ampliado cada vez mais essa janela.

Pesquisas já identificaram microplásticos em diferentes espécies de animais marinhos, incluindo peixes, moluscos, crustáceos e organismos que vivem nos sedimentos. Essas partículas podem ser ingeridas durante a alimentação, confundidas com presas ou incorporadas ao organismo por diferentes vias de exposição. Estudos investigam seus efeitos sobre alimentação, crescimento, reprodução e funcionamento fisiológico dos animais. E essa contaminação não está restrita ao oceano: pesquisas também identificam partículas plásticas em organismos terrestres, como minhocas, caracóis e outros invertebrados.

Em 2025, um estudo publicado na revista Nature Medicine chamou atenção ao identificar micro e nanoplásticos em tecidos humanos, incluindo cérebro, fígado e rins. Os pesquisadores relataram concentrações particularmente elevadas nas amostras de tecido cerebral analisadas. Outras pesquisas também vêm identificando essas partículas em amostras de sangue, pulmões, placenta, sistema cardiovascular e outros tecidos e fluidos biológicos.

É importante fazer uma ressalva: encontrar partículas no organismo não significa, automaticamente, que todos os efeitos à saúde estejam comprovados. A ciência ainda investiga os mecanismos de exposição, as quantidades que representam risco, os efeitos de longo prazo e as diferenças entre os tipos, tamanhos e composições dos materiais. Mas uma coisa já não pode ser ignorada: a exposição humana aos micro e nanoplásticos é uma realidade que exige investigação, prevenção e políticas públicas.

A pergunta, portanto, não deveria ser apenas se estamos comendo plástico. Deveria ser: como chegamos a um ponto em que partículas de um material produzido industrialmente estão presentes no ambiente que compartilhamos e em diferentes partes do nosso próprio corpo?

E aqui a conversa precisa sair da cozinha e chegar à indústria.

A indústria do plástico cresceu apoiada em uma promessa de praticidade. Produzir, embalar, transportar, consumir e descartar. Um ciclo rápido para quem vende, mas extremamente lento para a natureza. O problema é que, durante muito tempo, a discussão sobre a poluição plástica foi deslocada para a última etapa dessa cadeia: o descarte. Como se o problema começasse quando alguém joga uma embalagem no lixo.

É mais confortável responsabilizar o consumidor que não separou corretamente uma garrafa do que discutir por que tantos produtos precisam ser vendidos em embalagens descartáveis. É mais simples fazer campanhas para recolher resíduos nas praias do que questionar os modelos de produção que colocam quantidades crescentes de plástico no mercado. E, convenhamos, é muito mais fácil pedir que cada um faça sua parte do que cobrar que quem produz também assuma a sua.

Isso não significa que nossas escolhas individuais não importem. Importam, sim. Mas não podemos confundir participação individual com transferência de responsabilidade.

A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010, estabelece uma ordem de prioridade para a gestão e o gerenciamento dos resíduos: primeiro, a não geração; depois, a redução; a reutilização; a reciclagem; o tratamento dos resíduos sólidos; e, por último, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Essa hierarquia diz muito sobre o caminho que precisamos percorrer. Antes de pensar em como reciclar uma embalagem, deveríamos perguntar se ela precisava existir. Antes de investir em tecnologias para tratar resíduos, deveríamos discutir como evitar sua geração. Antes de naturalizar produtos de uso único, deveríamos criar condições para que sistemas de reutilização e refil sejam economicamente viáveis e acessíveis.

Reciclar é importante, mas não é uma licença para continuar produzindo e consumindo plástico sem limites. Tampouco é uma solução capaz de capturar todas as partículas que já escaparam para o ambiente. Parte dos resíduos sequer chega aos sistemas de coleta, e parte dos produtos é tecnicamente difícil ou economicamente inviável de reciclar. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente já alerta que enfrentar a poluição plástica exige uma transformação de todo o ciclo de vida do material, da extração da matéria-prima ao pós-consumo.

Precisamos, portanto, falar de responsabilidade compartilhada, mas também de responsabilidade de quem coloca esses produtos no mercado. A indústria precisa participar da mudança no desenho das embalagens, na escolha dos materiais, na redução de produtos desnecessários, na ampliação de sistemas de reutilização e no financiamento de soluções para os resíduos que gera. Não basta vender conveniência e deixar a conta ambiental para os municípios, os catadores, as comunidades costeiras e os oceanos.

E é justamente nessa discussão que o Brasil tem uma oportunidade importante.

Em outubro de 2025, o país instituiu a Estratégia Nacional Oceano sem Plástico (ENOP), para o período de 2025 a 2030. A iniciativa representa um passo importante ao reconhecer que a poluição plástica no oceano precisa ser enfrentada por meio de políticas públicas coordenadas, integrando diferentes setores do governo, iniciativa privada, sociedade civil, comunidade científica e comunidades locais.

Mais do que uma estratégia voltada à limpeza de praias ou à gestão de resíduos, a ENOP propõe olhar para a prevenção, a redução e a eliminação da poluição por plástico no oceano. Também reconhece a relação entre essa poluição, a biodiversidade, a segurança alimentar, a saúde humana e as atividades econômicas que dependem dos ecossistemas costeiros e marinhos.

É uma mudança importante de perspectiva: o oceano deixa de aparecer apenas como o destino final de tudo aquilo que descartamos em terra e passa a ocupar o centro das decisões sobre produção, consumo, desenvolvimento e conservação.

Mas uma estratégia nacional não se transforma em realidade apenas porque foi publicada no Diário Oficial. É preciso construir sua implementação, estabelecer metas, definir responsabilidades, mobilizar recursos, articular os diferentes níveis de governo e garantir mecanismos de acompanhamento e participação social. É preciso, sobretudo, fazer com que a prevenção esteja no centro das decisões.

Isso significa fortalecer políticas de gestão de resíduos, ampliar a coleta seletiva, valorizar o trabalho de catadoras e catadores, estruturar sistemas de logística reversa, incentivar modelos de reutilização e cobrar mudanças nos padrões de produção. Significa também compreender que o lixo que chega ao mar não nasce necessariamente na praia. Pode começar em uma embalagem descartada incorretamente, em um sistema de drenagem sem infraestrutura, em um rio contaminado ou em uma cadeia produtiva que não assume os impactos de seus produtos.

É nesse contexto que iniciativas como a Rede Oceano Limpo buscam aproximar governos, universidades, organizações da sociedade civil, setor privado e comunidades para construir soluções e políticas públicas capazes de impedir que os resíduos cheguem às águas. Porque, se o oceano recebe os impactos, as respostas precisam começar muito antes de o plástico alcançar a areia.

No fim das contas, não se trata de demonizar um material que também tem aplicações essenciais na medicina, na ciência, na segurança alimentar e em tantos outros setores. Trata-se de questionar o uso excessivo, desnecessário e descartável, de rever os incentivos econômicos que sustentam esse modelo e de construir alternativas que não transfiram os custos ambientais para toda a sociedade.

Talvez a grande questão seja perceber que o plástico não é apenas um problema de limpeza urbana, de educação ambiental ou de comportamento individual. É um problema de produção, de consumo, de governança e de justiça ambiental.

E, enquanto discutimos quem deve lavar a embalagem antes de colocá-la na coleta seletiva, partículas desse mesmo material continuam circulando pelo ar, pela água, pelo solo e pelos organismos vivos.

A ciência está fazendo sua parte ao investigar o que acontece. Agora, precisamos que a política e a economia façam a delas.

Porque não basta aprender a separar o lixo depois do jantar. Precisamos repensar o que está sendo servido, quem escolheu o cardápio e quem está pagando a conta.

Bom apetite!