Divulgação Espetáculo "Se é que me entende"





O ator e humorista Raphael Ghanem esgotou todas as cinco sessões do seu Stand Up e Talk Show "Se é que me entende" em Fortaleza. Os shows ocorrerão nos dias 01 e 02 de junho, no Teatro Via Sul. Devido à alta demanda, uma sessão extra foi adicionada para o dia 03 de junho (segunda-feira).



Escrito, interpretado e dirigido por Raphael Ghanem, o espetáculo “Se é que me entende” apresenta suas histórias pessoais e oferece uma análise humorística de relacionamentos e do cotidiano. Com sucesso de público em tour na Europa, Raphael leva o espetáculo à Fortaleza.

“Estive em Sobral em 2014, voltei a Fortaleza em 2021, e sempre com um público muito querido; será a primeira vez que vou me apresentar para tanta gente em um final de semana. Estou muito feliz com a oportunidade.”, comentou Raphael. O humorista ainda destacou: “Se preparem para um show inédito!”

Além do sucesso nos palcos, Ghanem também deixou sua marca na televisão, estrelando em novelas de destaque como "Malhação", "Verdades Secretas" e "Verão 90" na Rede Globo, contracenando com alguns dos maiores nomes da tv brasileira.

Sua paixão pela escrita também se destaca, com dois livros publicados de forma independente, "Não se enghanem: poesias e reflexões" e "Quando você vem?", que refletem sua sensibilidade e otimismo característicos.

Raphael Ghanem é um artista multifacetado cujo talento e dedicação continuam encantando os públicos de todo o mundo, seja nos palcos, nas telas ou nas páginas de seus livros.