Divulgação / Alerj Referência sobre finanças públicas, deputado Luiz Paulo está preocupado com as contas do estado

Por Sidney Rezende

O deputado Luiz Paulo (PSD), ex-vice governador, há cinco mandatos na Assembleia Legislativa, é uma referência quando o assunto é "finanças públicas do estado do Rio de Janeiro".

A deterioração das contas acendeu um alerta. Há risco de no ano que vem os servidores terem atrasos de salários?

"É muito imprevisível fazer projeções de receitas em momento econômico tão complexo e com tantas variantes", ele responde. Na dúvida, o deputado recomenda atenção.

"É necessário que os estados do sul e sudeste lutem na reforma Tributária para que a taxa de juro real que a União cobra dos estados para pagamento do serviço da dívida seja no máximo igual ao valor do Produto Interno Bruto brasileiro. Os estados pagam de juros 2,34 vezes a mais. Estes juros são cobrados pelos empréstimos que eles fizeram e a União avalizou. Estados do sul e sudeste são responsáveis por 93% da dívida. E o produto interno bruto brasileiro cresceu, nos últimos 25 anos, apenas 2,14%, e nos últimos 10 anos, nem um ponto percentual".

Marco Antonio Cabral se pronuncia

O ex-deputado Marco Antônio Cabral entrou em contato com a coluna para fazer dois registros a respeito de nota publicada aqui na última quarta-feira sobre sua atuação na Assembleia Legislativa. "Eu nunca recebi um empresário na Alerj. Eu recebo lideranças políticas do Estado, como vereadores, ex-vereadores, ex-deputados e secretários municipais. E eu não trabalho no Arquivo, trabalho na Presidência, despachando do 17º andar".

Ainda depende de aprovação

O deputado Marcelo Dino (União) apresentou indicação legislativa ao governador Claudio Castro para instituir auxílio financeiro para mães atípicas, que são aquelas que possuem filhos com deficiência ou doenças raras. O benefício, se aprovado, será de aproximadamente R$ 400 por mês.

Alerta para Guarda Municipal

A Guarda Municipal do Rio precisa contra-atacar para que sua imagem não se torne apenas "repressora de camelôs". Moradores da zona norte reclamam que estão sentindo falta de agentes nas ruas. E à noite eles desaparecem completamente. Embora muitos atuem como seguranças de lojas. Em resposta à coluna, a GM-Rio diz: "A Guarda Municipal trabalha 24h. O efetivo escalado é feito de acordo com as demandas".

Picadinho

A Feira Nacional do Podrão retorna ao Caxias Shopping, nos próximos dois finais de semana, no estacionamento, com 30 barraquinhas de expositores.

Supervia e Metrô-Rio têm esquema especial para atender passageiros que vão ao evento Numanice, da cantora Ludmilla, no estádio Nilton Santos amanhã.

Nas férias de julho, o MAM Rio oferece programação de oficinas criativas e gratuitas, para todas as idades, aos sábados, nos jardins do museu.