Tânia Rêgo/Agência Brasil - 29/06/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Por Sidney Rezende

O cientista político Antônio Lavareda, diretor do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), aponta que a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro inaugura outro jogo político no Brasil com influência nas eleições municipais de 2024. "Criou-se um vácuo no campo da direita e uma batalha silenciosa pelo espólio eleitoral que já está sendo travada nos bastidores". Só um detalhe: quem botar a cabeça para fora será "fritado vivo!".