Reprodução Aline Macedo

Na tarde desta quarta-feira (17), parlamentares da Câmara do Rio aprovaram o projeto de lei que homenageia a jornalista Glória Maria, falecida no início de fevereiro, com o nome de uma rua do município. Célio Lupparelli (PSD), autor da proposta, destacou o simbolismo e exemplo de empoderamento da apresentadora.

“A Glória trouxe na sua pessoa a representatividade da mulher negra em destaque na televisão brasileira, o empoderamento feminino, a mulher à frente da sua época, e foi um exemplo para toda a classe feminina. Uma homenagem mais do que justa”, afirmou.

O projeto agora segue para o gabinete do prefeito Eduardo Paes (PSD), que tem 15 dias para sancionar a lei e escolher o local que receberá o nome da repórter.

