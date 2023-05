Reprodução Aline Macedo

O retorno de Carlinhos da Barreira à Câmara de Caxias tem sido interpretado como mais um passo rumo à consolidação de uma candidatura do presidente da Câmara, Celso do Alba, à prefeitura. Carlinhos — sabidamente um opositor da família Reis — havia sido afastado por uma acusação de agiotagem, mas teve o mandato restabelecido pelos colegas na semana passada. Quem estava ocupando seu gabinete era Rosinha Lima, ligada ao clã do Poder Executivo.