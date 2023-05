Reprodução / redes sociais - 02/05/2023 Aline Otília (de blazer) deve ser a candidata da prefeita Lucimar do Dr Flávio à sua sucessão

Aline Otília (PL), presidente da Câmara de Paracambi, já recebeu a bênção da família Ferreira: ela deve ser a candidata do governo — e do clã — à sucessão de Lucimar do Dr Flávio (PL). Caso eleita, será a primeira vez em que duas mulheres se sucedem no comando de uma cidade da Baixada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.