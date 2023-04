Reprodução Aline Macedo

Luiz Carlos Ramos já começou a mexer seus pauzinhos para formar a nominata de 2024 do PSD. Um dos alvos do homem do chapéu é Rafael Aloisio Freitas, eleito pelo Cidadania. Na última semana, os dois se encontraram junto com Carlo Caiado, futuro presidente municipal do partido.

