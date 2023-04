Reprodução Aline Macedo

O presidente da Comissão de Transportes da Alerj, Dionísio Lins (PP), e o deputado federal Júlio Lopes, do mesmo partido, querem saber que medidas a concessionária CCR Rio-SP, administradora da rodovia Rio-Santos, está tomando para não prejudicar moradores do entorno das novíssimas praças de pedágio. Tem gente pagando R$ 4,10 durante a semana, na ida e na volta, para ir ao trabalho ou ao médico. Moradores da Costa Verde protestaram no feriado.