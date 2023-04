Reprodução Aline Macedo

Quem participou remotamente da primeira audiência da Comissão Especial do Plano Diretor, da Câmara do Rio, foi o ex-secretário de Urbanismo, Washington Fajardo. E teceu duras críticas ao projeto atual, depois das 215 emendas do Poder Executivo. Um dos principais problemas apontados foi em emendas que passam praticamente despercebidas, dada a alta tecnicidade, mas com impacto profundo na Zona Norte. Ao alterar as tabelas dos anexos do Coeficiente de Aproveitamento Máximo, os números da AP 3 voltaram ao patamar do Plano Diretor atual — acabando com os incentivos ao adensamento da região, por um lado, e mantendo as melhores condições na Barra, Recreio e Vargens. "Não faz sentido o Rio andar para trás em avanços técnicos", pontuou.



Amanhã, a Seplag-RJ vai lançar, em parceria com o Sebrae-RJ, durante aula on-line com servidores, uma cartilha sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC).

Marisa Gaudio, presidente da Caarj, promove na terça-feira a oficina Advocacia Sem Machismo, em São Gonçalo, com Priscilla Nunes, Francisco Cordeiro e Isadora Mendes.

A partir do dia 5, o Museu de Arte Moderna (MAM Rio) passará a funcionar também às quartas-feiras, das 10h às 18h.