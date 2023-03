Reprodução Aline Macedo

O fraco resultado nas eleições de 2022 pode trazer mudanças ao Republicanos — especialmente no Rio de Janeiro, um dos centros nevrálgicos da Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, uma das preocupações da cúpula religiosa é justamente com o prejuízo de imagem que a mistura com a política vem trazendo. Uma das possibilidades aventadas num encontro na semana passada é a substituição do atual dirigente estadual, Luis Gomes, por um leigo. O substituto ainda não foi encontrado, mas a expectativa é que o bispo não fique muito mais tempo no cargo. Além de não conseguir se eleger deputado — ele só ocupa o cargo graças à licença de Rosângela Gomes —, Gomes ainda comprou briga com Crivella ao impedir sua candidatura ao governo e ao senado.

Picadinho

Novo presidente da Confraria dos Amigos da Barra da Tijuca, o ex-deputado Mauro Magalhães recebeu homenagem pelos seus 88 anos.

Encerrando o mês das mulheres, as policiais civis participam, no dia 30, de um workshop com a campeã de MMA Érica Paes e de uma palestra sobre relacionamentos abusivos.

Nesta sexta-feira, o deputado Luiz Paulo palestra sobre o transporte ferroviário do ponto de vista da logística de carga e de passageiros, na Aenfer, no Centro do Rio.

