Reprodução Aline Macedo

A bancada estadual do Podemos pode desaparecer. Os dois deputados eleitos pelo partido, Arthur Monteiro e Thiago Rangel, não ficaram nem um pouco contentes com os rumos tomados depois da incorporação do PSC, e recorreram à Justiça Eleitoral para poderem se desfiliar sem perderem o mandato. E têm um baita trunfo na manga. O processo incluiu uma carta de Patrique Welber — dirigente substituído por Filipe Pereira —, concordando com a saída.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.