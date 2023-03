Reprodução Aline Macedo

O encontro articulado por partidos que vão do centro à esquerda na sexta-feira, em São João de Meriti, já teve resposta governista nesta própria segunda-feira (6). Hoje, o prefeito botou à mesma mesa grande parte dos vereadores da cidade e o deputado estadual Valdecy da Saúde (PL) — líder de todas as apostas como futuro candidato à sucessão.

O motivo para o cafezinho foi conversar sobre obras na cidade, mas o que adoçou, claro, foram as articulações pré-eleitorais. Além de Valdecy, estava presente o deputado federal (e ex-vereador) Bebeto — eleito com o apoio do prefeito Doutor João (PL).

Ex-presidente da Câmara e atual comandante do Instituto Rio Metrópole, Didê também participou do convescote. Enquanto estava no Legislativo meritiense, o vereador licenciado andou se estranhando com o chefe do Poder Executivo. Pelo visto, águas passadas.

