Reprodução Aline Macedo

A Câmara Municipal do Rio homenageou os artistas Ludmilla e Emicida, durante sessão na tarde desta quinta-feira (2), com as medalhas Chiquinha Gonzaga e Pedro Ernesto, propostos pela vereadora Mônica Benício (PSOL). Ao contrário da gritaria na Alerj, que acabou negando homenagens a ambos, na Cinelândia o clima foi da mais absoluta normalidade.

No parlamento estadual, a funkeira e puxadora de samba da Beija-Flor chegou a ser acusada de apologia ao tráfico de drogas, enquanto o rapper foi julgado por suas letras que fazem críticas ao governo. Ambas as propostas acabaram rejeitadas, após pedido de verificação de quórum.

No Palácio Pedro Ernesto, a condução dos trabalhos ficou por conta de Rogério Amorim (PTB) — irmão do deputado Rodrigo Amorim (PTB). Para marcar posição, ele fez questão de consignar o voto contrário em ambos os casos. E vida que segue.

A homenagem a Emicida teve a coautoria de Waldir Brazão (Avante). O vereador da Zona Oeste, assim como a também funkeira Verônica Costa (PL), respaldaram a honraria a Ludmilla.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.