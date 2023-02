Reprodução Aline Macedo

Embora o líder do PL na Alerj, Douglas Ruas, não seja conhecido como bolsonarista de carteirinha, o segmento do partido está representado na 1ª e 2ª vice-lideranças, com Anderson Moraes e Filippe Poubel. Os próximos na fila são Jair Bittencourt e Guilherme Delaroli.

