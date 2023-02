Reprodução Aline Macedo

Depois de quase entrar numa disputa fratricida pela presidência da Alerj, a bancada do PL elegeu seu líder de forma unânime. A condução do partido vai ficar por conta do deputado de primeiro mandato Douglas Ruas. O segundo parlamentar mais votado em 2022 terá pela frente a missão de falar pelos 16 colegas — de temperamentos bem diferentes. Ele é próximo tanto de Altineu Côrtes como de Cláudio Castro, e reafirma o compromisso como base do governo.

