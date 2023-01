Reprodução Aline Macedo

São várias as frentes de atuação em prol do Galeão. Se, de um lado, vários políticos — como Marcelo Freixo e Max Lemos — buscam o diálogo com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, participa de articulação externa.

O deputado licenciado aproveitou a ida à Feira Internacional de Turismo, em Madri, para se reunir, na quinta-feira (19) com empresas aéreas e operadores de turismo europeus. O objetivo é negociar a ampliação do número de voos para o Rio de Janeiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.