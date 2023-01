Reprodução Aline Macedo

Mesmo com o desembolso de R$ 84 milhões para pagar a parcela principal do Edifício Serrador, a Câmara do Rio ainda deixou R$ 58,9 milhões no cofre para doar à prefeitura. O valor, somado ao repasse de R$ 70 milhões já feito, ultrapassa os R$ 120 milhões extras com os quais a Secretaria de Saúde pôde contar em 2021. O destino dos recursos é o mesmo: a pasta da linha de frente da Covid-19. Carlo Caiado (PSD) credita a economia a medidas de transparência e eficiência administrativa.

