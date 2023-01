Reprodução Aline Macedo

Uma das novas mudanças que o prefeito Eduardo Paes (PSD) pretende implementar em seu secretariado 2.0 é criar uma pasta com o perfil de Relações Institucionais — e, para o comando, o escalado é Guilherme Schleder. A relação dos dois é de longa data: na gestão anterior, além de ter ocupado a chefia de gabinete, ainda substituiu Pedro Paulo na Casa Civil.

A ideia é ter o aliado como uma ponte não só entre os diversos secretários e o gabinete do prefeito, mas também com o mundo político — vereadores, deputados e governos estadual e federal.

O deputado estadual eleito foi o primeiro secretário de Esportes do terceiro mandato. Ele deixou o cargo para poder se candidatar, e retornou à função depois de ser sagrado pelas urnas. A pasta é uma das que está sendo oferecida na construção que o prefeito vem fazendo para pavimentar o caminho até 2024.

Quem também deve deixar o posto atual para atuar diretamente ao lado de Paes é Eduardo Cavaliere. O secretário de Meio Ambiente e pupilo de Paes caminha para ser o secretário de uma recriada Casa Civil.

