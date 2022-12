Reprodução Aline Macedo

Tem separação na Região dos Lagos: o casamento de Paulo Melo e Franciane Motta (União) chegou ao fim. O ex-presidente da Alerj e a deputada estadual reeleita estiveram juntos por mais de 30 anos.

Melo começou a vida política na Câmara de Saquarema. De 1990 a 2018, exerceu sete mandatos na Assembleia Legislativa, comandando a Casa entre 2011 e 2015. Depois de ser alvo das operações Cadeia Velha e Furna da Onça, ele não voltou a se candidatar.

Franciane Motta também começou a carreira pela mesma cidade: ela teve dois mandatos como prefeita da cidade famosa pelas ondas próprias para o surfe. Concorreu pela primeira vez a um gabinete no parlamento estadual em 2018 pelo MDB. O segundo mandato foi conquistado com 37 mil votos.

Atualmente, Saquarema é administrada por Manoela Peres, de um grupo político adversário.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.