Reprodução Aline Macedo

O Ministério Público do Rio de Janeiro está perto de ser comandado, pela primeira vez, por uma mulher. Com 485 votos, a procuradora Leila Costa lidera a lista tríplice a ser encaminhada a o governador Claudio Castro (PL). Em sua mensagem aos colegas, ao apresentar a candidatura, ela fez duras críticas à gestão do atual procurador geral de justiça, Luciano Mattos — que também estava no páreo, mas ficou em segundo lugar. Ele foi escolhido por 437 colegas.

"Não tenho medo de errar em dizer que, ao longo dos últimos 34 anos, contados do nascimento de um MP forte e relevante socialmente, nunca vivemos, institucionalmente, um tempo de tanto desânimo e desalento", escreveu a então candidata.

A carta compromisso critica a extinção de vários grupos implementada no começo da atual gestão, o que, argumenta, teria minado as forças dos órgãos de execução. São ainda apontadas "falta de zelo com a imagem institucional" e "falta de transparência interna e externa".

"Se você, caro colega, também não está satisfeito, eu apresento o meu nome como sua escolha para a mudança da atual situação", termina a mensagem.

