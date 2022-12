Reprodição Aline Macedo

Ex-secretário de Desenvolvimento Social, Bruno Dauaire protocolou um projeto pedindo a criação de um centro de reeducação ao agressor de violência doméstica, batizado de "homem não bate em mulher". A Lei Maria da Penha prevê a obrigatoriedade do curso.

