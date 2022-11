Reprodução Aline Macedo

A turma que se elegeu pelo Podemos fluminense não ficou lá muito contente com a notícia da chegada do PSC aos quadros do partido. Uma das dúvidas é como vai ficar a Executiva estadual — afinal, as tratativas de filiação não foram conduzidas por Everaldo Pereira. Mas se um dos três deputados eleitos (um federal e dois estaduais) quiser bater as asas, precisará buscar respaldo jurídico para não incorrer em infidelidade. O próprio processo de incorporação, no entanto, pode facilitar a vida dos descontentes: um dos pedidos do pastor foi que o número de urna 20 fosse mantido no lugar do 19, o que vai exigir uma mudança estatutária. Já o único estadual eleito pelo PSC, Léo Vieira, está apalavrado com o PL, pelo qual pretende concorrer à prefeitura de Meriti.

Picadinho

Neste domingo, o primeiro Encontro das Nações de Povos Tradicionais do RJ levará mais de 60 barracas de expositores ao Museu da República, no Catete.

Com transmissão pelo YouTube, os advogados Carlos Frota, Márcio Alvim e Flávia Oliveira farão quarta-feira, às 19h, um balanço das eleições de 2022, promovido pela ESA/Méier.

Com mais de 50 inscritos, os vencedores do prêmio Destaque Ademi, do mercado imobiliário carioca, serão conhecidos na quarta-feira, no Hotel Windsor Barra, a partir das 19h.

