Aline Macedo Aline Macedo

A antiga capital do Império foi o principal receptor de escravizados do país: aqui desembarcaram cerca de 1 milhão de cativos. Entre os séculos 16 e 19, 17% das pessoas capturadas na África para trabalho forçado (e coisa pior) vieram parar no Rio de Janeiro.

Os dados foram compilados pelo Escritório de Dados da Prefeitura do Rio por ocasião do Mês da Consciência Negra, com base no no Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico do site SlaveVoyages.