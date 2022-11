Aline Macedo Aline Macedo

Diz a velha máxima "rei morto, rei posto". E no caso de rei atrás das grades? Receita certa para muita confusão. Com o novo pedido de prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro (PL) , a montagem dos gabinetes de seu pai e de sua irmã — eleitos, respectivamente, como federal e estadual — está um quiproquó só.

De um lado, ex-assessores tentam tomar conta do pedaço. E, do outro, os futuros parlamentares querem autonomia para montar os próprios times.

