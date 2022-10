Reprodução Aline Macedo

Para impulsionar os municípios da Costa do Sol, a Alerj analisa um projeto que pretende criar um polo cervejeiro artesanal na região das Baixadas Litorâneas — com direito a festa anual e tudo. A proposta de autoria do deputado Anderson Alexandre (SDD) já recebeu o apoio de outros 26 deputados, que assinaram o requerimento para a tramitação acelerada, em regime de urgência.

Vale lembrar que Anderson Alexandre renunciou à prefeitura de Silva Jardim para concorrer à cadeira estadual. Mas, esse ano, não tentou a reeleição. E apesar da Costa do Sol ser mais famosa por balneários como Búzios e Arraial do Cabo — que recebem multidões de turistas — o ex-prefeito fez questão de puxar uma brasa para a sua sardinha. O PL estipula que a sede principal do polo será no município que não conta nem com saída para o mar, nem com uma praia na Lagoa de Araruama.

