Reprodução Aline Macedo

Contratado pela Câmara para dar consultoria nas discussões do Plano Diretor, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) consolidou o resultado das audiências públicas realizadas em cada uma das Áreas de Planejamento. O relatório, além de mostrar as principais reclamações dos moradores em cada canto do Rio, também deve servir de base para as (muitas) emendas que virão por aí. Sem surpresa, na Zona Sul a apreensão é com o adensamento. Mas da Tijuca para a Zona Norte, a questão climática preocupa. Se as enchentes do Rio Maracanã ainda causam transtornos, na AP 3 as ilhas de calor têm se agravado, com a falta de áreas verdes. Já na Zona Oeste o que não faltam são reclamações da falta de transporte público.

Picadinho

O Atelier Sanitário, na Gamboa, lançou a Chamada Aberta para o Programa Residência Artística, destinado a 2 artistas e 1 pesquisador, residentes no Rio.

Pedro Paulo Rangel estreia nesta sexta-feira o monólogo "O Ator e o Lobo", com direção de Fernando Philbert, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, às 20h.

O Circo Crescer e Viver recebe o CircClub de Comédia nesta sexta, um evento de stand-up comedy com curadoria do ator, comediante e produtor Thiago Chagas.

